«Ältere Leute wollen im Lokalen zusammengeführt werden»

Der Seniorenverein Lebensphase 3 ist unter Ihnen stark gewachsen. Wieso?

Ueli Annen: Als ich 2010 übernommen habe, wusste ich, dass es Potential für Wachstum gab. Ich hatte keine klare Strategie, aber die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit hat sicher geholfen, den Verein weiter bekannt zu machen. In einer Zukunftswerkstatt mit der Stadt Illnau-Effretikon wurden die Bedürfnisse der Senioren in der Gemeinde abgeholt und wir haben dann versucht, dies in unserem Angebot aufzunehmen. Die Auswahl an Aktivitäten und Beratungen hat sich in den letzten Jahren vergrössert. Neu dazugekommen sind etwa die Computeria, wo wir Senioren mit EDV-Problemen weiterhelfen und als jüngstes Kind die Gruppe Gesellschaftstanz.

Der Verein Lebensphase 3 wurde 1982 mit dem Ziel gegründet, Selbsthilfe für Senioren zu bieten. Heute zählt er 619 Mitglieder. Zu den Hauptaufgaben gehören das Durchführen von gemeinsamen Aktivitäten und die Beratung in diversen Alltagsthemen. Die Stadt Illnau-Effretikon, die Gemeinde Lindau, die reformierte und katholische Kirchgemeinde sowie die Pro Senectute unterstützen die Lebensphase 3. Der Verein wird seit Neustem von Bruno Lobsinger präsidiert.

Wie wichtig ist ein Netzwerk für Senioren heute?

Ältere Leute wollen nach wie vor im Lokalen zusammengeführt werden. Unsere Generation nutzt Social Media noch nicht so stark. Für heutige Senioren ist etwa Facebook für die Organisation von Aktivitäten nicht relevant. Sie schätzen es, wenn ein Verein die Koordination für Unternehmungen für Wanderungen et cetera übernimmt. Im Alter ist auch die Vereinsamung ein Problem. Freunde sterben und dadurch, dass man nicht mehr im Arbeitsprozess integriert ist, ergeben sich weniger neue Kontakte. Ein Verein kann da Anknüpfungsmöglichkeiten bieten.

Welchen Herausforderungen wird sich der neue Präsident Bruno Lobsinger stellen müssen?

Es wird sicher nicht einfach sein, immer wieder Leute zu finden, die Verantwortung für einen Posten im Verein übernehmen wollen. Da muss man Überzeugungsarbeit leisten. Einige denken, dass viel Arbeit darin steckt und zu wenig Zeit für eigene Unternehmungen bleibt. Aufklärung ist da wichtig. Im Allgemeinen empfiehlt es sich, auf Impulse von aussen einzugehen. Wir haben immer wieder auch Vereinsmitglieder, die Vorschläge für neue Angebote einbringen. So ist etwa das Tanzangebot entstanden, das heute gerne genutzt wird.

Uns ist auf jeden Fall bewusst, dass die Förderung des intergenerationellen Austauschs wichtig ist.

Ueli Annen, abtretender Vereinspräsident

Die Lebensphase 3 wird finanziell grösstenteils von der Stadt Illnau-Effretikon mitgetragen. Was für Verpflichtungen bringt diese Unterstützung mit sich?

Wir haben einen Leistungsauftrag und berichten regelmässig über die Vereinsentwicklung. Diese ist positiv, wir haben immer mehr Mitglieder vorzuweisen. Die Lebensphase 3 arbeitet zudem mit Vertretern von Illnau-Effretikon und Lindau an der Umsetzung des sogenannten Altersleitbilds. Unsere Aufgabe ist quasi, diese Visionen auch Realität werden zu lassen.

Welche Rolle spielt dabei die Pflege von Generationenbeziehungen?

Das ist uns ein grosses Anliegen, die Umsetzung ist aber nicht ganz einfach. Ich denke, die für beide Seiten beste Variante ist, gemeinsam etwas zu erleben. Wir bieten immer wieder Smartphone-Workshops an, wo Jüngere den Senioren mit den Geräten behilflich sind. Dabei spricht man nicht nur über Handys, sondern auch über ganz andere Themen. Uns ist auf jeden Fall bewusst, dass die Förderung des intergenerationellen Austauschs wichtig ist.

Nach neun Jahren geben Sie das Amt des Präsidenten ab. Warum gerade jetzt?

Ich habe den Verein zusammen mit einem hervorragenden Team geführt. Es hat aber auch viel Energie und Zeit beansprucht. Ich möchte mehr Raum für meine persönlichen Interessen schaffen. Für die Weiterentwicklung des Vereins ist es auch ganz gut, wenn jemand Neues am Lenkrad steht.

Sie waren Kantilehrer, Gemeinde- und Kantonsrat, Vereinspräsident – wird Ihnen jetzt nicht langweilig?

Nein, das bestimmt nicht. Ich habe viele Hobbies. Ich bin musikalisch tätig, habe einen grossen Gemüsegarten und Hühner. Ausserdem nehme ich gerne selbst an Aktivitäten von Lebensphase 3 teil, zum Beispiel lerne ich derzeit Italienisch. Und ich möchte mit meiner Frau gerne weiter an den Tanzabenden mitmachen.