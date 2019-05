Höherer Mietzins ängstigt Ustermer Museen

Die Kriegsvorbereitungen laufen. Vor den Lagerhäusern stehen weisse Zelte in einer langen Reihe. Im Feldlager wird eifrig gearbeitet. Soldaten in blauen Uniformen sitzen vor den Zelten und hantieren mit Gewehr und Bajonett. Auf der Wiese daneben bringen zwei Männer ein Feldgeschütz in Position. Zum Einsatz wird die Waffe heute aber nicht kommen.