Zustimmung in fast allen Tösstaler Gemeinden

Die Unternehmenssteuerreform III, über die im Februar 2017 abgestimmt wurde, fand in den Tösstaler Gemeinden keine Gnade: Sie wurde damals haushoch abgelehnt. Anders präsentierte sich die Situation bei der Abstimmung über das Bundesgesetz zur Steuerreform und AHV-Finanzierung vom Sonntag: Einzig die Gemeinde Fischenthal lehnte die Bundesvorlage 50,8 Prozent Nein-Stimmen ab. Den Ausschlag gaben elf Stimmen.

Alle anderen Gemeinden nahmen das neue Bundesgesetz deutlich an, das heisst, mit Ja-Stimmenanteilen von 55 bis 65 Prozent. Am klarsten stimmte die Gemeinde Wildberg zu: Dort hiessen 65 Prozent der Abstimmenden die Vorlage gut. Im Kanton Zürich und in der gesamten Schweiz wurde die Steuerreform mit rund 66 Prozent Zustimmung angenommen.

Anteil der Ja-Stimmen in Prozent



Zell: 58,56

Schlatt: 57,69

Turbenthal: 55,28

Wila: 55,30

Wildberg: 64,84

Bauma: 56,53

Fischenthal: 49,21

Kanton Zürich: 65,87

Schweiz: 66,38