Walter Andreas Müller und die Chorgemeinschaft Landenberg

Die Sänger der Chorgemeinschaft Landenberg vollführten am Samstag unter der Leitung ihres Dirigenten Philip Hirsiger ein unterhaltsames Konzert in drei Teilen: nach klassischen aber wenig gehörten Männerchorliedern folgte ein Block mit frühlingshaft-wohlklingenden italienischen Canzoni. Zum Höhepunkt und Abschluss ertönen bekannte und witzige Melodien der Comedian Harmonists.

Die Lieder wurden abwechslungsweise a cappella und mit Piano-Begleitung vorgetragen. Durch das Programm führte der bekannte Oberländer Schauspieler Walter Andreas Müller alias WAM. Rund 100 Konzertbesucher fanden ihren Weg in die Reformierte Kirche in Russikon. «Trotz des Eurovision Song Contest», wie Walter Andreas Müller sagte.

Am Sonntagabend findet das Konzert in Wald und kommenden Samstag in Turbenthal statt. (jam)