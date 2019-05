Volketswiler sagen Ja zum Durchgangszentrum

Laut geltenden Aufnahmequoten des Kantons Zürich muss Volketswil 130 Asylplätze zur Verfügung stellen. Weil das bisherige Durchgangszentrum an der Kindhauserstrasse Ende Jahr geschlossen wird, musste eine Alternative her. Dem Gemeinderat ist es laut Pinto gelungen, dies der Bevölkerung zu vermitteln. «Wir haben den Stimmbürgern aufgezeigt, was die Vorteile dieser Lösung gegenüber der Variante mit dezentralem Wohnraum unter Gemeindeführung sind. Asylbewerber muss ohnehin jede Gemeinde aufnehmen», so der Gemeindepräsident.

Finanzielle Entlastung

Mit dem geplanten Durchgangszentrum liegen die Kosten laut De Vita-Läubli wesentlich tiefer, als wenn die Gemeinde asylsuchenden Personen hätte alternativen Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Für die Gemeinde sei der Neubau dieses Durchgangszentrums finanziell eine Entlastung. «Ansonsten wäre Volketswil gefordert gewesen, bis Anfang 2020 Ersatzräumlichkeiten zur Verfügung zu stellen», erklärt De Vita-Läubli. Nebst Aufwendungen für die Infrastruktur hätten auch für die Betreuung der Asylsuchenden zusätzliche personelle Ressourcen aufgewendet werden müssen. «Pro Jahr wären zwischen 1 bis 1,5 Millionen Franken angefallen.»

Das Bauprojekt ist vom Volketswiler Gemeinderat sowie den lokalen Parteien von links bis rechts unterstützt worden. Auf Skepsis stiess das neu geplante Durchgangszentrum dagegen bei einigen Anwohnern. Sie äusserten im Vorfeld etwa Sicherheitsbedenken, übten Kritik an der Höhe der Baukosten und kritisierten Projektdetails wie beispielsweise die Parkplätze.

Trotz dieser kritischen Stimmen erhielt das Projekt grünes Licht. Gemäss De Vita-Läubli wird nun die Baueingabe detailliert geprüft und die offizielle Baufreigabe erteilt. Danach sollen voraussichtlich bereits im Herbst die Bagger auffahren und mit dem Bau an der Tolackerstrasse in Hegnau beginnen. Am 1. August 2020 soll es dann in Betrieb genommen werden.