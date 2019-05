Volk erlaubt Umwandlung in Aktiengesellschaft

In der Schweiz sind etwa die Hälfte der rund 600 Elektrizitätswerke als selbstständige Rechtsform organisiert. Seit Sonntag ist es eines mehr: Die Lindauer Stimmbürger haben einer Vorlage zugestimmt, die das gemeindeeigene Elektrizitätswerk in eine Aktiengesellschaft umwandeln will. Ein Thema, das andernorts für Konfliktpotential sorgte, erfuhr in Lindau Zustimmung: 1000 Stimmberechtigte warfen ein Ja in die Urne, 307 sprachen sich dagegen aus. Die Stimmbeteiligung lag bei 38,8 Prozent.

Die Vorlage im Detail

Mit einem solch deutlichen Resultat habe man nicht gerechnet, sagt Gemeindepräsident Bernard Hosang (FDP): «Entscheidend für das positive Resultat dürfte die Vorgabe gewesen sein, dass das Elektrizitätswerk auch als Aktiengesellschaft zu 100 Prozent im Besitz der Gemeinde bleiben wird». Mit der Rechtsformänderung wolle man vor allem vorausschauend handeln. Das Ergebnis zeige, dass die Stimmbürger diese Ansicht teilen. Denn mit der zunehmenden Liberalisierung des Strommarkts, der Energiestrategie 2050 des Bundes und dem technologischen Fortschritt bei erneuerbaren Energien und Elektromobilität, kämen vielfältige Herausforderungen auf das EW zu.

Bei den Verhandlungen mit Stromlieferanten müssten die Leiter des EWL immer wieder unter Zeitdruck strategische Entscheidungen treffen, für die eigentlich der Gemeinderat zuständig wäre. Diesem Kompetenzproblem wollte die Gemeinde durch die Änderung der Rechtsform begegnen, indem sie die politische und strategische Führung trennt.

Ende Jahr ist Gemeindebetrieb Geschichte

Als nächstes steht die Wahl eines Verwaltungsrates an. Dabei soll künftig mindestens ein Gemeinderat im dereinst fünfköpfigen Gremium vertreten sein. Die Gründung der Elektrizitätswerk Lindau AG ist auf Ende Oktober angesetzt. Ende des Jahres folgt der Jahresabschluss des EW als Gemeindebetrieb.

Das EWL als Aktiengesellschaft wird künftig über ein Aktienkapital in der Höhe von einer Million Franken verfügen. Auf die Tarife und Preise für Kunden des EWL hat die Rechtsformänderung indes keine Auswirkungen.