So sportlich zeigten sich Rüti und Effretikon

Was als getrennter Jugend- und Mädchenriegentag begonnen hat, ist heute ein Grossanlass mit über 7‘000 Teilnehmenden: Am Wochenende wurde der kantonale Jugendsporttag ausgetragen. Alleine in Effretikon engagierten sich 1565 Sportbegeisterte auf den Wiesen beim Sportzentrum Eselriet. Und auch in Rüti fanden sich auf der Sportanlage Roosriet 1900 Jungturner ein.

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren massen sich Samstag und Sonntag im 4-Kampf in den Sparten Geräteturnen, Leichtathletik, Nationalturnen und Fitness. Am Nachmittag standen Spiele wie Jägerball, Linienball, Korbball sowie die Stafetten im Vordergrund. In Effretikon fanden am Samstagmorgen ausserdem Gruppenwettkämpfe im Geräteturnen statt.

Zwei Mal Punktemaximum in Effretikon

Die Organisatoren können zufrieden sein. Die verhaltenen Wetterverhältnisse taten dem sportlichen Einsatz der Turner keinen Abbruch. Renate Ried vom TV Effretikon darf zwei Rekorde verzeichnen: «Zwei Mädchen haben im Einzelkampf das Punktemaximum geholt. Besonders freut uns, dass mit Selina Neukomm eine Turner aus dem TV Effretikon dabei ist.» Ebenfalls vier Mal zehn Punkte erzielte Alina Gretler aus Wildberg.

Der Jugendsporttag wurde 2003 eingeführt. Er zieht jedes Jahr über 7000 Jungturner aus dem Kanton Zürich an. Dieses Jahr fand der Anlass nebst Effretikon und Rüti auch noch in Hegi, Brütten und Dägerlen statt.