So hat Illnau-Effretikon entschieden

Weniger Kompetenzen, was den Verkauf von Liegenschaften betrifft, dafür mehr für den Kauf, den Tausch und die Einräumung von Baurechten. So lautet zusammengefasst die neue Regelung für das wirtschaftliche Wirken des Stadtrates.

Das Stimmvollk Illnau-Effretikons hat eine entsprechende Vorlage mit 2926 zu 819 Stimmen angenommen und damit die neuen finanziellen Befugnisse in die Gemeindeordnung eingeschrieben. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,87 Prozent.

Mehr Kompetenzen

Neu ist es der Exekutive nur noch erlaubt, stadteigene Liegenschaften bis zu einer Million Franken selbstständig zu veräussern. Grundstücke mit Verkaufswert über diesem Betrag liegen ab sofort in der Kompetenz des Parlaments.

Zugleich erhält der Stadtrat jedoch mehr Kompetenzen, was den Kauf, Tausch und die Einräumung von Baurechten bei Grundstücken betrifft. Die Entscheidungsbefugnis der Exekutive erhöht sich von zwei auf neu drei Millionen Franken. Beim Landerwerb soll der Stadtrat wettbewerbsfähig bleiben können, so argumentierte die Geschäftsprüfungskommission in der damaligen Parlamentssitzung zum Thema.