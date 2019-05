Illnau-Effretiker Parlament erhält mehr Mitspracherecht

Wie viel Entscheidungsfreiheit soll der Stadtrat bei Landverkäufen haben? Diese Frage beantworteten die Illnau-Effretiker Stimmbürger am Sonntag an der Urne. Sie haben einer Vorlage mit 2926 zu 819 Stimmen zugestimmt, welche die Finanzkompetenzen des Stadtrats in Sachen Landerwerb und –verkauf neu regelt. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,87 Prozent.

Neu ist es der Exekutive nur noch erlaubt, stadteigene Liegenschaften bis zu einer Million Franken (bisher zwei Millionen Franken) selbstständig zu veräussern. Grundstücke mit Verkaufswert über einer Million Franken liegen ab sofort in der Zuständigkeit des Parlaments.

Zugleich erhält der Stadtrat mehr Kompetenzen, was den Kauf, Tausch und die Einräumung von Baurechten bei Grundstücken betrifft. Bislang konnte der Stadtrat Grundstücke im Wert von zwei Millionen Franken kaufen, ohne das Geschäft dem Parlament vorlegen zu müssen. Neu erhöht sich dieser Wert auf drei Millionen Franken. Beim Landerwerb soll der Stadtrat wettbewerbsfähig bleiben können, argumentierte die Geschäftsprüfungskommission in der damaligen Parlamentssitzung zum Thema.

Positive Gefühle

Stadtpräsident Ueli Müller (SP) steht der neuen Kompetenzregelung mit positiven Gefühlen gegenüber. Dass die Finanzbefugnisse des Stadtrats für den Landkauf erhöht worden sind, erlaube mehr Handlungsspielraum, was positiv sei. «Die Grundstückpreise sind in den letzten Jahren stark gestiegen, eine Anpassung der Finanzlimite war deshalb nötig.»

Dass das Parlament bei Landverkäufen stärker eingebunden werden soll, heisst Müller grundsätzlich gut. Es zeige jedoch, dass eine gewisse Grundskepsis gegenüber der Veräusserung von städtischem Besitz bestehe. «Ich teile zwar die Ansicht, dass es für die Stadt grundsätzlich interessanter ist, Liegenschaften zu behalten. Es macht aber nicht immer Sinn. Dies muss man von Fall zu Fall prüfen.»

Motion eingereicht

Der Abstimmung liegt eine Motion der Gemeinderäte Peter Vollenweider und Thomas Vollenweider (beide BDP) zu Grunde. Diese hatten ihren Vorstoss im Sommer vor zwei Jahren mit der Begründung eingereicht, dass die Finanzkompetenz des Stadtrates zu weitreichend sei. Besonders im Vergleich mit umliegenden Parlamentsgemeinden verfüge der Stadtrat über hohe finanzielle Befugnisse. Als Beispiele führten die Motionäre etwa Dübendorf und Wetzikon an. In den Parlamentsgemeinden reicht die Kompetenzlimite im Vergleich bis 500'000 Franken.

Aus der Vergangenheit gelernt

In ihrem Vorstoss führten die Gemeinderäte Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit an, bei welchen der Stadtrat überraschend städtisches Land verkauft hatte. So geschehen im Gebiet «Längg Ost» in Unter-Illnau, wo 2015 1250 Quadratmeter Land verkauft wurden. Auch beim Schulweg in Illnau veräusserte der Stadtrat 2016 Bauland, ohne dass das Parlament Kenntnis davon gehabt habe.