Alle Tösstaler Gemeinden leiten künftig ihr Abwasser nach Winterthur

Die abwasserfreie, obere Töss wird mit grosser Wahrscheinlichkeit Realität. Das entschieden die Stimmbürger am Sonntag mit ihrem Ja zur Gründung der gemeinsamen Anstalt «Regionale Abwasserentsorgung Tösstal». Nötig war die Zustimmung jeder beteiligten Gemeinde.

Prozentual am meisten Ja-Stimmen legten die Stimmbürger von Winterthur in die Urne. Da betrug der Ja-Stimmen-Anteil über 93 Prozent. Am geringsten, aber dennoch sehr deutlich, fiel die Zustimmung in der Gemeinde Fischenthal aus mit einem Ja-Stimmen-Anteil von über 80 Prozent.

Die «Regionale Abwasserentsorgung Tösstal» wird die Infrastruktur dafür schaffen, dass künftig das Abwasser aller Tösstaler Gemeinden in der ARA in Winterthur-Hard gereinigt wird. Die Kläranlagen von Weisslingen und Bauma werden bis 2035 ausser Betrieb genommen.

Heute leiten diese ihr gereinigtes Abwasser in die Töss, was den darunterliegenden Grundwasserstrom verschmutzen könnte. Dieser versorgt unter anderem ganz Winterthur mit Trinkwasser. Für die Umsetzung des Projekts sind Investitionskosten von rund 90 Millionen Franken aus dem Gebührentopf nötig.