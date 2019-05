«Ich höre im Fitness gerne mal eine Symphonie von Mendelssohn»

Der Anfang seiner Musikkarriere sei deshalb schwierig gewesen, denn im weiteren Umkreis seines Heimatdorfes, habe es lediglich einen Klavierlehrer gegeben. Zudem hätten seine Eltern nicht gewollt, dass er professionell Musik macht. «Sie befürchteten, dass man als Musiker schnell in die Armut rutschen kann», sagt Tortosa. In der Folge habe er solange auf seine Eltern eingeredet, bis ihn der Vater dann doch zum Klavierunterricht anmeldete.

Als Teenager nach Europa

Offenbar eine gute Entscheidung. Denn als Teenager gewann Tortosa in seiner Heimat mehrere Wettbewerbe. Als Preis durfte er ein Konzert im Teatro Colón, dem bekanntesten Konzerthaus in Buenos Aires, spielen. Weiter konnte er auf eine Tournee durch Frankreich gehen. Später folgten Auftritte in Italien, wo er auf die Pianistin Edith Fischer traf. «Sie bot mir an, bei ihr in Spanien zu studieren.» Und so siedelte Tortosa im Alter von 18 Jahren nach Europa über.

«Europa ist jetzt mein Zuhause.»

Sebastián Tortosa, Organist

Fünf Jahre später verschlug es ihn schliesslich in die Schweiz. Zuerst in die Westschweiz, wo er in La-Chaux-de-Fonds das Kammermusikdiplom absolvierte. Später zog er weiter nach Zürich, wo er auch heute noch lebt, und bildete sich zum Solisten aus. «Es war nicht so geplant, aber mir gefiel es hier und ich bin geblieben», sagt Tortosa. Er fühle sich zwar immer noch als Südamerikaner und besuche auch mehrmals im Jahr seine Familie in Argentinien, doch: «Europa ist jetzt mein Zuhause.»

Zwei Kirchen, ein Organist

Im Jahr 2010 wurde ihm durch einen Kollegen die Stelle als Organist bei der reformierten Kirche in Schwerzenbach angeboten. «Ich zögerte am Anfang, da ich mir nicht vorstellen konnte, als Organist zu arbeiten», sagt Tortosa. Einerseits fürchtete er sich davor, jeden Sonntag früh aufzustehen. Andererseits hatte er grossen Respekt vor der Verantwortung. «Gegenüber dem Publikum und der Kirche», sagt Tortosa. Aus diesem Grund verspüre er auch heute noch vor jeder kirchlichen Veranstaltung etwas Lampenfieber. Die Orgel als Instrument habe ihn jedoch schon immer fasziniert, weshalb er die Stelle in Schwerzenbach schliesslich doch angenommen hatte. «Sie ist ein Instrument mit vielen Möglichkeiten. Beim Spielen tauche ich in eine völlig andere Welt ein.»