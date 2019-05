Eurovision Song Contest: Nächstes Jahr soll Walti Dux antreten

Ereignis vo de Wuche

Mit einem tadellosen Auftritt hat sich Luca Hänni für das Finale des 64. Eurovision Song Contest qualifiziert. Die Schweizer Hoffnung mit ihrem Song «She Got Me» hat am Samstag in Tel Aviv gute Chancen als Aussenseiter.

Mit dem Abschneiden von Luca Hänni hat sich der Song von Walti Dux für einmal noch nicht bewahrheitet. Der Komiker aus dem Tösstal spielt seine Parodie «Konkurs de la Chanson» seit 2002 – unter anderem erntet er dafür auch in Deutschland Lacher. Züriost schlägt deshalb vor, dass die Schweiz nächstes Jahr Walti Dux an den Gesangswettbewerb schickt. Soll er für uns die Kohlen aus dem Feuer holen.