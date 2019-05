«Und hier bauen sie gerade ein Schwimmbad für die Pfäffiker»

«Eine wunderschöne Innenstadt», so das erste Fazit von Komiker Rob Spence über die Gemeinde Pfäffikon, als er die Baustelle an der Seestrasse betrachtet. Schon dem Auftritt mit seinem Programm «Mad Men» im Chesselhuus am Samstag, 18. Mai, ist er in der Gemeinde unterwegs – und mit einem etwas anderen Blickwinkel fallen eben andere Details auf.

Schon mal vom Pfäffiker Gipfeltreffen gehört oder von der Baustelle für das neue Schwimmbad? Im Video teilt der Komiker aus Australien seine Eindrücke.