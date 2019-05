Pirates-Konzept in der Meierwiesen gescheitert

Drei Sommer lang haben die Pirates-Betreiber versucht, der Badi Meierwiesen in Wetzikon mehr Leben einzuhauchen. Mit einer Ferien-Atmosphäre sollte sie zum beliebten Treffpunkt werden – mit Sand, Lounges, Musik, alkoholischen Getränken und Partybetrieb. An Ideen mangelte es Andy Gröbli, Mitinhaber der Pirates Event AG, nicht. Doch in Wetzikon schien sein Konzept keine Früchte zu tragen. Die Veranstaltungen mussten er und sein Team wegen schlechten Wetters mehrmals absagen. Und auch sonst blieb der grosse Andrang der Bevölkerung aus.