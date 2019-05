Office World Dübendorf macht dicht

Die Office-World-Fililale in Dübendorf im September schliesst. Wie die Handelszeitung berichtet, zückt die Büro-Kette bei drei ihrer Fililalen den Rotstift, die anderen beiden befinden sich im Wallis.

Die Migros hat das Bürofachgeschäft 2017 verkauft. Die neuen Besitzer der Kette versprachen Expansion, müssen jetzt aber bei Filialen und Personal einsparen. Ursprünglich hiess es: «Auf mittlere Frist streben wir eine Verdoppelung der Schweizer Läden an», wird Martin Waldhäusl, einstiger Chef von der aktuellen Besitzerin der MTH Retail Group im Bericht zitiert.

Eine Million Franken Verluste

Wie interne Dokumente zeigen würden, heisst es in der Handelszeitung, hätten sich in den beiden Walliser Filialen in Brig und Conthey in den letzten fünf Jahren Verluste von über 1 Million Franken angehäuft.

Zu Dübendorf heisst es, dass «die Sockelkosten aus Miete und Personal im Verhältnis zu den Einnahmen» zu hoch seien. Und da es mit dem Vermieter keine Einigung bezüglich weiterer Laufzeit gegeben habe, würde der Standort jetzt aufgegeben.