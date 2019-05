Maria Rita Marty verlässt die EDU

Vor wenigen Wochen wurde Maria Rita Marty als Spitzenkandidatin auf der Liste der EDU des Bezirks Uster in den Kantonsrat wiedergewählt. Nur gerade fünf Tage nach Amtsantritt gab sie nun den Austritt aus der Partei bekannt, so schreibt es die EDU in einer Mitteilung. Marty war zwei Jahre lang Fraktionsmitglied der EDU und vertrat die Partei in der Justizkomission.

«Der Austritt kommt einer Missachtung des Wählerwillens gleich», schreibt die EDU weiter. Die Partei fordert ihre ehemalige Kollegin deshalb auf, die Konsequenzen zu ziehen und aus dem Kantonsrat zurückzutreten, damit die EDU den ihr zustehenden Sitz wieder belegen könne.

Rita Maria Marty war für eine Stellungnahme bisher nicht erreichbar.