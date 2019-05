Dürntner Gemeinderat verabschiedet Entwicklungskonzept

In Tann will der Gemeinderat ein Zentrum schaffen. Dafür hat er entweder das Gebiet um den Bahnhof Tann oder im Bereich Guldistudstrasse/Gartencenter ins Auge gefasst. Der früher ebenfalls angedachte Standort bei der «Felsenburg» wurde mittlerweile verworfen. Der Standort eigne sich nicht zur Bebauung, so Bosshard.

Für die Massnahmen bestehen noch keine konkreten Zeitpläne. Erst müsse die Teilrevision der Richt- und Nutzungsplanung abgeschlossen werden, sagt der Gemeindeschreiber. Deren öffentliche Auflage beginnt Ende Mai und dauert bis Anfang September. Am 25. Juni führt die Gemeinde diesbezüglich einen Informationsanlass durch.

Das Konzept

Das Räumliche Entwicklungskonzept (REK) fasst die Visionen des Gemeinderats für Dürnten bis ins Jahr 2035 zusammen. Darin sollen als Basis für eine umfassendere Revision der Ortsplanung konzeptionelle Überlegungen zur räumlichen Entwicklung angestellt werden, heisst es im REK. Im Fokus stehen die Wachstums- und Bevölkerungsentwicklung, Verkehr und Mobilität und die Entwicklung der Siedlung und Landschaft.