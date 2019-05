Die IG pro Bauma will die «Friedenspfeife» rauchen

Seit Kurzem erstrahlt das Baumer Gemeindehaus in neuem Glanz. Besonders putzig stechen dabei die Bezeichnungen der Zimmer hervor. Diese orientieren sich an seltenen Baumer Flurnamen. Das Trauzimmer beispielsweise heisst Hämel – auf Hochdeutsch Himmel (wir berichteten).

So schön das sanierte Gemeindehaus daherkommt, so steinig war der Weg dahin. Den ersten Sanierungskredit lehnten die Bürger im November 2013 an der Urne ab.