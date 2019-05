100 Jahre ist ein stattliches Alter. Wie lautet das Erfolgsrezept Ihres Vereins?

Patrick Lang: Früher waren Vereinsaktivitäten in der Bevölkerung begehrter. Jeder kannte jeden. Dieser Fakt hat unser Vereinsleben sicherlich gefördert. So hat sich ein kleines Grüppchen von maximal etwa 30 Personen gebildet, was dann so etwas wie der Stamm der Armbrustschützen Tagelswangen wurde. Wir dürfen aber auch behaupten, dass wir Neumitgliedern über immer offen gegenüber gestanden haben.

Was waren aus Ihrer Sicht die Meilensteine der Vereinsgeschichte?

Unser Verein wurde 1919 von zwölf Burschen gegründet. Unser allererster Schiessstand entstand dann in der alten Kiesgrube Rosenacker, bevor wir 1989 unser neues Daheim an der Hinterrietstrasse bezogen. Die Vereinsmitglieder führten die meisten der Handwerksarbeiten als Frondienst aus. Seit der Gründung hat sich an der Motivation unseres Vereins nichts geändert. Wir pflegen unseren Sport und die Geselligkeit und bemühen uns, das Armbrustschiessen einem breiteren Publikum bekannt zu machen und unsere Jungschützen weiterhin sorgfältig auszubilden.

Eine bewegte Geschichte



Zwölf Burschen im Alter von 12 bis 18 Jahre gründeten im Oktober 1919 den Verein Armbrustschützen Tagelswangen. Der Mitgliederbeitrag lag anfänglich noch bei 25 Rappen pro Monat. Jeder Schütze bekam dafür eine persönliche Armbrust zur Verfügung gestellt. Schon ein Jahr nach der Gründung fand das erste Schützenfest statt. Nach langen Verhandlungen mit den Behörden konnten die Tagelswangner Schützen in den Rosenacker dislozieren. Dort entstand in Etappen in einer alten Kiesgrube ein neuer Schiessstand samt Schützenstube. Die Standeinweihung war dann 1951.



Ein besonders bewegtes Vereinsjahr war 1989. Zuerst erteilte die Gemeinde Lindau die Baufreigabe für eine neue Anlage im Hinterriet, dann kam die Hiobsbotschaft, dass unser Schützenhaus im Rosenacker über Nacht vollständig niederbrannte. Die Ursache konnte nie geklärt werden. Es wurde Brandstiftung angenommen. Das neue Schützenhaus im Hinterriet wurde dann einige Male von Vandalen und Einbrechern beschädigt. Heute zählt der Verein etwa 15 Aktivmitglieder. Geschossen wird noch immer über die Distanz von 10 respektive 30 Metern. (mhu)



Mit etwa 15 Aktivmitgliedern ist der Verein eher dünn aufgestellt. Wie wollen Sie dies ändern?

Als Verein muss man den Mitgliedern etwas bieten. Das machen wir mit speziellen internen und externen Schiessanlässen, Geselligkeit nach dem Schiessen sowie attraktiven Auszeichnungen. Alljährlich organisieren wir ein Volks- und Firmenschiessen, um der Öffentlichkeit den Sport zugänglich zu machen und Eigenwerbung zu betreiben. Zudem setzen wir auf Nachwuchsförderung, die wir in den lokalen Medien gezielt bewerben.

Dennoch geniesst Armbrustschiessen hierzulande noch immer ein Nischendasein. Wird sich dies je ändern?

Kurzfristig wohl kaum. Das liegt sicher auch daran, dass die Leute heutzutage viele verschiedene Interessen haben – nicht nur die Jungen.

Welche Eigenschaften machen denn eigentlich die Faszination am Armbrustschiessen aus?

Es ist die Kombination aus Schiessstellung und Schiessablauf. Zudem haben Wind und Wetter einen Einfluss auf die Treffgenauigkeit. Auf jeden Fall braucht es aber auch den nötigen Ehrgeiz, wettkampfmässig zu schiessen. Nicht zuletzt fasziniert einen aber vor allem die Präzision. Die Armbrust ist das präziseste Sportgerät, das im Schiesssport verwendet wird.

Der Verein begeht seinen runden Geburtstag mit einem Jubiläumsschiessen, das gleich an fünf Tagen stattfindet. Was erhoffen Sie sich?

In erster Linie natürlich ein tolles Fest. Dafür braucht es wie so oft vor allem eines: Wetterglück. Wir hatten uns in der Vorbereitung auf das Jubiläumsschiessen als Ziel gesteckt, während dieser fünf Tage insgesamt 400 Schützen in unserem Schiesssand zu haben. Dies werden wir erreichen. Zahlreiche Mitglieder befreundeter Armbrustschützenvereine, die meisten davon aus dem Kanton Zürich, werden uns beehren, was uns natürlich ausserordentlich freut. Ohne Sponsoren und Helfer wäre ein Fest in dieser Grössenordnung allerdings nicht möglich.

Der Verein Armbrustschiessen Tagelswangen zelebriert sein 100-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsschiessen. Dieses findet am Freitag, 17. Mai sowie an den Wochenenden des 18. und 19. Mai und an jenem des 25. und 26. Mai im Schützenhaus an der Hinterrietstrasse in Tagelswangen statt.