Ein «Züri Hell» für sieben Antworten

Reger Festbetrieb in der Brauerei Uster: Am Samstag war Tag der offenen Tür. Rund 300 Besucher waren der Einladung gefolgt. Während fünf Stunden erhielten sie einen Einblick in die regionale Bierproduktion und konnten auf verschiedenen Parcours Wein degustieren.

Bier, Spielmobil und ein Ballonkünstler