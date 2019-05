Ein Kügeli gegen die Pest

Vor dem Eintritt in die Kirche gibt es zuerst ein wenig Medizin: ein mittelalterliches Kügeli gegen Pest und andere Krankheiten. Museumsfachfrau Karin Temperli verabreicht es den Besuchern an der Zusammenschlussfeier der reformierten Kirche Turbenthal-Wila am Freitagabend anlässlich eines Erlebnisrundgangs durch die Kirche Wila.