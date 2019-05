Chris & Mike: «Smile» – das neue Programm

«Smile», so heisst unser neues Programm, auf welches wir seit eineinhalb Jahren hingearbeitet haben. Für diese neue Show mit 15 neuen von insgesamt 17 Songs, haben wir unsere Musiker-Formation verändert. Manchmal bringen Veränderungen dermassen viel frischen Wind, sodass er im Endeffekt allen Beteiligten unserer Formationen gut tut. Am Schlagzeug bringt sich neu Philipp Schmid ins Team ein. Am Bass groovt Danny Hertach und an der Gitarre dehnt Marc Portmann die Saiten. Als Extra-Gast bespielt Elias Bernet mit seiner Hammondorgel die neue Chris & Mike-Premieren-Bühne vom 15. bis 18. Mai im Stadthaussaal.ch in Effretikon. Was sich alles hinter «Smile» versteckt, sei an dieser Stelle noch nicht verraten.

Bei jeder Kreation eines Programms – in unserem Falle alle vier bis fünf Jahre – erfindet man sich zwangsläufig wieder neu. Von der Vielzahl an Ideen und Wünschen, die für einen neuen Ablauf bestehen, können am Ende etwa nur ein Viertel effektiv verbaut und umgesetzt werden. Dieser äusserst kreative Vorgang ist energieraubend, aber unglaublich spannend und zählt stets zu den absolut einzigartigen Erlebnissen im kleinen, aber erfahrenen Chris & Mike-Team. Das neue Programm «Smile» besteht aus rhythmischen, ruhigen, fetzigen und spannenden Tönen. Erneut sind über Dreiviertel der Songs Eigenkompositionen aus der Feder von Chris & Mike.

Noch drei Tage bis der erste Vorhang fällt.