Schulthess-Verkauf: Arbeitsplätze in Wolfhausen bleiben erhalten

Zurück zu den Wurzeln: Die Schulthess Maschinen AG aus Wolfhausen wird in den nächsten Jahren wieder schweizerischer. Weil der Waschmaschinen- und Klimatechnikspezialist 2011 durch die schwedische Nibe Group übernommen worden war, wurde seither nicht mehr in Wolfhausen über die Geschicke der Firma entschieden, sondern im südschwedischen Markaryd.

Jetzt trennen sich die Schweden wieder von den Zürcher Oberländern: Die Schulthess Maschinen AG wird verkauft, und zwar an die HC Holding Eta AG, eine neu gegründete Schweizer Holding (wir berichteten).

«Wir werden in Zukunft stark auf das mittlere Preissegment setzen.»

CEO Thomas Marder

Wie immer bei einer Übernahme stellt sich die Frage nach der Sicherheit des Produktionsstandorts und den Auswirkungen auf Arbeitsplätze. In der Schweiz beschäftigt die Traditionsfirma, die 1845 gegründet wurde und Waschmaschinen und Wäschetrockner für den privaten und professionellen Bereich produziert, rund 400 Mitarbeitende.

Kein Abbau von Arbeitsplätzen

CEO Thomas Marder verspricht Kontinuität: «Der Verkauf ist ein klares Bekenntnis zum Standort Schweiz und zur Schulthess AG. Wir werden weder Arbeitsplätze abbauen noch die Produktion verlagern, im Gegenteil.» Man sei in den letzten Jahren sehr erfolgreich unterwegs gewesen und wolle nun Schritt für Schritt weiter wachsen, auch im internationalen Bereich.

«Wir haben in den letzten Jahren neue Arbeitsplätze im zweistelligen Bereich geschaffen, in ganz verschiedenen Bereichen, ausserdem mit der Ferrum AG in der Schweiz und der Wolf Laundry Ltd. in Grossbritannien Anfang Jahr zwei Firmen mit insgesamt 30 Angestellten übernommen», sagt er. Man verfolge mit dem Zukauf die Strategie, die eigene Präsenz nicht nur in England, sondern in ganz Europa zu stärken, hiess es im Januar dieses Jahres denn auch in einer Medienmitteilung.

Seit 1917 in Wolfhausen

Während die Firma ihre Produkte über viele Jahre hinweg im Premiumbereich vertrieb, hat sie seit 2016 auch Waschmaschinen im mittleren Preissegment im Sortiment. «Mit diesen Produkten sind wir im Moment sehr erfolgreich. Wir werden in Zukunft in der Schweiz, aber auch im Ausland stark auf das mittlere Preissegment setzen.»

Vor allem in Europa, aber auch in China seien die Schulthess-Maschinen präsent. Um international wettbewerbsfähig zu sein, habe Schulthess den ganzen Produktionsbereich ab 2015 stark modernisiert. Seit über 100 Jahren entwickle und produziere das Unternehmen seine Maschinen in Wolfhausen, und das werde auch in Zukunft so bleiben, so Marder.

«Wir machen die ganze Blechverarbeitung bis zu den Trommeln selber, auch montiert werden die Waschmaschinen hier. Nur vereinzelte Komponenten kaufen wir im Ausland ein, zum Beispiel in der Elektronik.» Mehr als 67 Prozent der Wertschöpfung geschehe in der Schweiz, und das soll auch in Zukunft so bleiben.

Firma mit ethischer Grundhaltung

Recht aussergewöhnlich ist, dass sich die Nibe Group viel Zeit lässt, um sich aus dem Unternehmen zurückzuziehen. In den nächsten drei Jahren werden die Schweden 51 Prozent der Aktien an der neu gegründeten HC Holding Eta AG behalten und noch während weiteren drei oder vier Jahren daran beteiligt sein.

Die langsame Ausstiegsstrategie hat Marder zufolge mit der Wertehaltung der Firma zu tun, die auch kulturell bedingt sei. «Es geht den Schweden stark darum, die Kontinuität und die Nachhaltigkeit der Firma auch während der Transaktion sicherzustellen. Das Ziel war nie, die Firma Schulthess einfach an den nächstbesten Investor zu verkaufen», sagt Marder.

Ein grosser Teil der restlichen 49 Prozent des Aktienkapitals wird von der Helvetica Capital AG und ihrer Schweizer Unternehmer-Investorenplattform gehalten. In den nächsten Jahren werde diese Schritt für Schritt ihr Kapital aufstocken.