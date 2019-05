Gemeinderat kritisiert Informationsdefizit

Gemeinderat Beat Bornhauser (GLP) findet, dass die Bürger von Illnau-Effretikon zu wenig für einen Notfall gewappnet sind. Er begegne oft Leuten, die nicht wissen, dass es in Illnau-Effretikon ein First Responder System gibt. Daraufhin sei er mit offenen Augen durch die Gegend gelaufen und habe gemerkt, dass dieses Thema je nach Gemeinde sehr unterschiedlich gehandhabt werde.

Die Stadt Illnau-Effretikon beschaffte 2012 Defibrillatoren für Liegenschaften der Stadt, in denen viele Leute verkehren: In grossen Schulhäusern, im Stadthaus und im Rössli. Eine grössere Abdeckung mit öffentlich zugänglichen Defibrillatoren, wie sie etwa in Weisslingen oder Pfäffikon zu finden ist, wurde nicht angestrebt. Dies weil das First-Responder-System der Feuerwehr im Notfall schnell reagieren kann.

Einsatzdaten gefordert

Nun hat Bornhauser eine Interpellation eingereicht, mit der er Informationen über die bisherigen Einsätze von den Defibrillatoren sowie der First Responder auf dem Stadtgebiet einholen will. Ausserdem interessiert er sich für geplante Massnahmen des Stadtrates um das Informationsdefizit der Bevölkerung über das First-Responder-System zu vermindern.

Bornhauser arbeitet als Biologe in der Kinderkrebsforschung am Kinderspital Zürich. Doch sein Bezug zu Themen wie Reanimation sei eher privater Natur. Sowohl seine Frau als auch seine Tochter haben mit Lebensrettung zu tun: Seine Frau ist Schwimmlehrerin und die Tochter hat das Brevet der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft SLRG.

Motivation durch Information

Ein First-Responder-System schaffe Sicherheit. Man gehe mit einer anderen Einstellung an einen Notfall ran, wenn man wisse, dass innert nützlicher Frist jemand da sei, so Bornhauser.

Im medizinischen Notfall kommt der Rettungsdienst aus Winterthur. Es könne aber lange dauern, bis der Krankenwagen in Illnau-Effretikon ist. «Wenn ich an einem Ort bin, wo kein Defi in der Nähe ist und weiss, dass ein First Responder innert fünf Minuten bei mir sein kann, dann ist das motivierend.»

«Ich will nicht zwingend überall Defibrillatoren aufstellen, sondern herausfinden, was die beste Lösung ist.» Beat Bornhauser, Gemeinderat Illnau-Effretikon

Ein Problem waren für Bornhauser auch die Widersprüche in den Aussagen des Stadtrates. Einerseits sagen die Verantwortlichen, dass sie Defis an den Orten installieren, wo viele Leute sind. Andererseits sagen sie: wir haben First Responder, dann braucht man keine Defis.

Er frage sich auch, ob eine Schule der richtige Ort sei um einen Defi zu platzieren. «Ich möchte einfach mal wissen, wie die Bilanz aussieht.» Er könne sich aber durchaus vorstellen, dass die Anzahl Defibrillatoren in Illnau-Effretikon vielleicht doch nicht genügend sei.

Mehr Information gewünscht

Verbesserungspotenzial gäbe es für den Lokalpolitiker eindeutig bei der Informationsstrategie des Stadtrates. Die Bürger, die eine Frage haben, sollen merken, dass sie ernst genommen werden.

«Ich will nicht zwingend überall Defibrillatoren aufstellen, sondern herausfinden, was die beste Lösung ist», sagt Bornhauser. Er könne sich auch Alternativen vorstellen. Beispielsweise könne man an einem Gemeinschaftsraum wie der Hütteschüür in Ottikon statt einen Defi zu installieren auch einen Zettel hinhängen mit Informationen, wie man im Notfall vorgehen soll.

« Die Stadt könnte darüber informieren, wie so ein First Responder Einsatz abläuft. Einen Bezug schaffen statt nur Zahlen zu liefern. » Beat Bornhauser, Gemeinderat Illnau-Effretikon

Er wünscht sich mehr Information. Das müsse nicht zwingend durch die Stadt passieren. Eine Informationsveranstaltung könne auch in Zusammenarbeit mit dem Samariterverein organisiert werden.

Für die Antwort auf seine Anfrage erhofft Bornhauser sich beispielhafte Erklärungen: «Die Stadt könnte darüber informieren, wie so ein First Responder Einsatz abläuft. Einen Bezug schaffen statt nur Zahlen zu liefern.»