Was wissen Sie über das Kantonale Schwingfest?

Nach etlichen Monaten Planung ist es nun soweit: Am Sonntag, 12. Mai, geht das 109. Zürcher Kantonal-Schwingfest in Fehraltorf über die Bühne. Der Aufbau der Infrastruktur ist seit Anfang Woche in vollem Gange. «Das Wetter war teilweise eine Behinderung und drückte aufs Gemüt», sagt OK-Präsident Wilfried Ott. Nichtsdestotrotz sei er mit dem Verlauf der Vorbereitungen und des Aufbaus zufrieden. «Wir sind auf Kurs», so Ott.