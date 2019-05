Herrn Zehnder beissen die Hunde

Am 19. Mai wählen die Zürcher Reformierten ihr Parlament, die Kirchensynode. In den drei regionalen Bezirkswahlkreisen ist die Ausgangslage im Bezirk Uster am spannendsten: Hier kämpfen 13 Kandidaten um 11 Sitze. Zwei Kandidaten werden das Rennen um einen Platz in der Synode also nicht schaffen.