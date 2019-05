Die Kyburgiade schrumpft

Nach nur einer Durchführung der Kyburgiade unter seiner Leitung trat Markus Schirmer im letzten Herbst bereits wieder von seinem Amt zurück (wir berichteten). Als Grund nannte Marina Milz, Präsidentin des Trägervereins Kyburgiade, Uneinstimmigkeiten in Bezug auf die Programmgestaltung der Kyburgiade an. Pianist Schirmer hatte das Programm seinem österreichischen Festival Arsonore angeglichen – aus Zeitgründen, wie er damals ausführte. Ein «nicht gerade kreativer Ansatz» für einen künstlerischen Leiter, so die Meinung des Trägervereines. Weniger Besucher und ein grosses Defizit im fünfstelligen Bereich waren die Folge.