«Wir waren nicht braver als heutige Schüler»

Mittags um zwölf. Es ist still geworden im Restaurant Hecht in Dübendorf. Zehn Senioren halten eine Schweigeminute, in Gedenken an eine Schulkameradin, die im Januar verstorben ist. Der Tod ist ein präsentes Thema im Alltag der 90-Jährigen. Dann erhebt Peter Wüthrich das Glas und fährt fort mit seiner Begrüssungsrede.