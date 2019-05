Tiefbauamt verschiebt Vollsperrung der Wetziker Bahnhofstrasse

Aufgrund der schlechten Wetterprognosen am kommenden Wochenende müssen die angekündigten Belagsarbeiten im Bereich der Pfaffkreuzung in Wetzikon verschoben werden (wir berichteten). Die Arbeiten und die damit verbundene Vollsperrung der Bahnhofstrasse werden demnach erst zwischen dem 18. und 20. Mai vorgenommen. Das teilt das kantonale Tiefbauamt mit.

Mit den Revisionsarbeiten an der Lichtsignalanlage hat man laut dem Sprecher der kantonalen Baudirektion Thomas Maag schon begonnen. Mitte nächster Woche soll das Ampel-Projekt an dieser Kreuzung aber abgeschlossen sein. Danach müsse noch die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Schellerstrasse/ Zürcherstrasse gemacht werden. Auch dort werde teilweise ein Verkehrsdienst eingesetzt.

Umleitung für Busse und Autos

Grund für die anstehenden Belagsarbeiten an der Pfaffkreuzung ist laut dem kantonalen Tiefbauamt der schlechte Zustand der Bahnhofstrasse. Verformungen, Unebenheiten, Spurrinnen sowie Risse und Ausbrüche müsse man daher im Fahrbahnbelag kurzfristig beheben. Der bestehende Fahrbahnbelag werde abgebrochen und durch neue Belagsflächen ersetzt.

Um den Verkehrsfluss möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden die Arbeiten in der Nacht und am Wochenende ausgeführt. «Wir beginnen damit am Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr und beenden die Arbeiten bis Montag, 20. Mai, um 5 Uhr früh», so Maag. Entsprechende Umleitungen seien vor Ort signalisiert. Maag sagt: «Im Zuge solcher Arbeiten muss immer auch mit Rückstau gerechnet werden.»

Dass es dieser Tage bereits zu längeren Rückstaus gekommen ist, ist für Thomas Maag aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Zürcher-/Bahnhofstrasse nicht ganz überraschend. «Verkehrseinschränkungen haben bei dieser Verkehrsdichte immer Auswirkungen.» Auch Lärmemissionen sind gemäss dem kantonalen Tiefbauamt nicht auszuschliessen. «Wir bitten die betroffenen Anwohnenden um Verständnis», sagt Maag.

Neue Veloführung wird überprüft

Die Fussgängerverbindungen sowie die Zufahrt zu den Liegenschaften seien während der gesamten Bauzeit gewährleistet. Die Busse der VZO werden umgeleitet. Autofahrer, die zwischen Oberwetzikon und dem Bahnhof verkehren wollen, werden über die Weststrasse geführt. Die Haltestellen Wildbach und Walfershausen werden zwar bedient, aber verschoben. Pendler finden entsprechende Informationen vor Ort.

Noch unklar ist laut Maag, ob während dieser Belagsarbeiten auch die Veloführung auf der Bahnhofstrasse verbessert wird. «Wir haben diesbezüglich eine Anfrage eines Anwohners erhalten», sagt er. Dieser wünscht sich eine Markierung, welche die Fahrradfahrer beim Abbiegen von der Bahnhofstrasse auf die Zürcherstrasse sich vor den Autofahrern einordnen können und nicht übersehen werden. Das Tiefbauamt werde nun prüfen, ob dies im Rahmen dieser Belagsarbeiten realisierbar ist.