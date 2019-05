Strafzettel für falsch parkierende Handwerker

Seit Mitte März dürfen in der Gemeinde Weisslingen Parkbussen an Falschparker durch die Firma Alpha Protect AG verteilt werden. Gemeinderat René Werren (SVP) erklärt, dass es seit vergangenem Herbst zwei Baustellen gab, wo teils unhaltbare Zustände herrschten. Es habe Beschwerden von Eltern gegeben, die sich um die Sicherheit ihrer Kinder sorgten.

«Die Handwerker haben auf dem Trottoir parkiert und ich sah zu, wie zwei Mütter mit Kinderwagen auf die Strasse ausweichen mussten», sagt Werren. In Weisslingen hat es an vielen Stellen nur einseitig Trottoirs, so dass die Strasse dann die einzige Ausweichmöglichkeit ist. Soweit er wisse, habe es keine Unfälle gegeben, aber viele brenzlige Situationen und Beschwerden von besorgten Bürgern.

Sicherheit gewährleisten

Roger Kopf, Präsident des Gewerbevereins Weisslingen, fand die Massnahme, der Firma Alpha Protect die Erlaubnis zum Ausstellen von Bussen zu erteilen, im vorliegenden Fall gerechtfertigt: «Sicherheit geht vor.»

Der Gewerbeverein wäre definitiv gegen ein generelles Parkverbot, aber das sei hier ja nicht der Fall gewesen. Die meisten Handwerker würden das vorbildlich machen; sie parkierten an übersichtlichen Stellen mit Pannendreieck.

Ignorierte Verbote

Der Gemeinderat habe zuerst versucht, das Problem mit den falsch parkierten Handwerkerautos durch Parkverbotstafeln zu lösen, so Werren. Damit wäre das Ausladen trotzdem noch möglich gewesen. «Doch etliche hielten sich nicht an die Verbote.».

Es gibt bereits eine Person mit der erforderlichen Prüfung der Kantonspolizei, die in Weisslingen Bussen verteilen darf. Da sie aber berufstätig ist, war für die Baustellen eine zeitlich flexiblere Lösung nötig. Die Alpha Protect AG werde nur bei Bedarf auf Anruf des Gemeindeschreibers aufgeboten, sagt Werren. Das sei schon länger als einen Monat nicht mehr nötig gewesen.

« Dann steht plötzlich Material da, wo eigentlich Parkplätze sein sollten. » René Werren, Gemeinderat von Weisslingen

Eigentlich müssten Parkplätze für die Handwerker vom Bauherren zur Verfügung gestellt werden. Ein sogenannter Baustelleneinrichtungsplan muss beim Bauamt eingereicht werden, der auch Parkplätze beinhaltet. Doch das sei so eine Sache, dann reichten sie etwas ein, aber in der Wirklichkeit sehe das oft ganz anders aus, so Werren. «Dann steht plötzlich Material da, wo eigentlich Parkplätze sein sollten.»

Zusätzlich gibt es Orte, an denen es wenig Parkmöglichkeiten hat, gerade in der Dorfkernzone sind die Strassen ausserdem eng und teilweise auch unübersichtlich durch Kurven. Das verschlimmere die Situation dann zusätzlich, sagt Werren. «Selbst bei einer kleinen Baustelle stehen im Endausbau oft fünf bis sechs Autos von Handwerkern da.»

Nahe Parkplätze

Es gäbe auch die Möglichkeit, Parkplätze bei der Gemeinde zu reservieren. Aber oft müsste der Handwerker dann 300 Meter laufen und das mache keiner.

Als Handwerker kenne er auch die andere Seite, sagt Gemeinderat Werren. Man lade nie alles aus, sondern nur das Benötigte, da auf den Baustellen teils geklaut werde. Da sei ein Parkplatz so nah wie möglich gewünscht.

Grundsätzlich sei die Situation in Weisslingen ja nicht unlösbar, findet Gewerbevereinspräsident Roger Kopf. Die Strassen seien seiner Meinung nach breit genug und es herrsche kein generelles Parkverbot. An übersichtlichen Stellen könne man da gut an der Strasse parkieren. «Mit gesundem Menschenverstand sollte das funktionieren.»