Musikkollegiums-Gründer mit 89 Jahren gestorben

René Müller hat die musikalische Landschaft des Zürcher Oberlands in jahrzehntelanger Tätigkeit nachhaltig geprägt.

Der junge Dirigent, Pianist und Organist wurde 1955 als erster Musiklehrer an die neu eröffnete Kantonsschule Zürcher Oberland (KZO) gewählt. Dieser Institution blieb er mehr als 40 Jahre treu. Mit seinem persönlichen, von Begeisterung und Spontanität bestimmten Unterricht hat er Generationen von Schülern in die Welt der Musik geführt. Seine Konzerte mit dem Schülerorchester, manchmal auch zusammen mit dem Chor, stifteten eine engere Verbindung zwischen der KZO und der Öffentlichkeit.

Gründer und Leiter des «Musikkollegium Zürcher Oberland»

Schon früh dachte René Müller wohl an die Gründung eines Ensembles von Instrumentallehrern der Schule, in der Region ansässigen Musikern, Instrumentalisten des Zürcher Tonhalle-Orchesters, des Opernhauses und begabten dilettierenden Laien. So kam es 1957 zu den ersten Konzerten des «Kammerorchester Zürcher Oberland», und 1963 wurde das «Musikkollegium Zürcher Oberland» ins Leben gerufen.

In den rund dreissig Jahren seines Bestehens bis 1989 bestimmte das Musikkollegium mit seinem Kammerorchester das musikalische Leben der Region wesentlich mit. Die Neugier und Entdeckerlust seines Leiters und die Fähigkeit René Müllers, Bezüge zu sehen, führten zu experimentierfreudigen Programmen mit oft ungewöhnlichen Werk-Kombinationen.

Ur- und Erstaufführungen bekannter Komponisten in Wetzikon

Viele Kompositionen dürften im Zürcher Oberland, manche sogar in der Schweiz, zum ersten Mal aufgeführt worden sein. Nicht selten vertrauten Komponisten ihre Werke René Müller zur Uraufführung an und kamen nach Wetzikon, um in der Reihe «Komponisten kommentieren eigene Werke» einem aufnahmebereiten Publikum das Verständnis ihrer Intentionen zu erleichtern. So taten es Klaus Huber, Rudolf Kelterborn, Heinz Marti, Wladimir Vogel, Karl-Heinz Stockhausen, John Cage und weitere.

Das Spektrum der Musik, die man in diesen Konzerten kennenlernen konnte, ist eindrücklich: Es reicht vom Mittelalter bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts – mit Exkursen in die rumänische Volksmusik oder in die Welt des klassischen indischen Tanzes. In einigen Anlässen wurden auch Verbindungen verschiedener Künste gezeigt: Holzschnitte von Jean Arp, Bilder der Musiker-Maler oder Maler-Musiker Louis Soutter und Robert Strübin waren im Foyer der Aula zu sehen, im Zusammenhang mit der gespielten Musik. Oder die Filmemacher Jean-Marie Straub und Danièle Huillet führten ihre «Chronik der Anna Magdalena Bach» und ihre filmische Inszenierung von Schönbergs «Moses und Aron» vor und diskutierten darüber mit dem Publikum.

Ausstrahlung über die Region hinaus

Die Programme in ihrer Besonderheit fanden bei einem treuen Publikum und über die 'Provinz' hinaus verdiente Resonanz, auch die grossen Zürcher Zeitungen schickten ihre Kritiker immer wieder zum Bericht nach Wetzikon. Die Musiker, die im Kollegium wie Mitglieder einer Familie empfangen und betreut wurden, folgten Einladungen zu Konzerten gern. Manche traten wiederholt auf, genannt seien für viele Zsuzsanna Sirokay, Kurt Widmer, Bruno Canino, das Trio di Milano, Gustav Leonhardt.

Seine Tätigkeit führte René Müller auch über Wetzikon hinaus in die Westschweiz und 1992 zu einer erfüllenden Tournee mit dem Staatlichen Litauischen Sinfonieorchester und dem Geigensolisten Hansheinz Schneeberger nach Litauen. An der Hochschule in Vilnius erarbeitete Müller zudem Programme mit amerikanischer Musik des 20. Jahrhunderts.

Prix Chapeau der Stadt Wetzikon 2009

Nach 1995 zog er sich aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurück und folgte seinen eigenen kulturellen Bedürfnissen. Man sah ihn bei Opern-, Konzert- und Ausstellungsbesuchen oder hatte die Gunst, zu Konzerten mit jungen Musikern in sein Haus eingeladen zu werden. Bis in sein hohes Alter behielt er seine jugendliche Begeisterungsfähigkeit und sein Interesse, mit dem er neue Entwicklungen in den Künsten verstehen wollte. Erkenntnisse aus seiner reichen Erfahrung gab er an Musiker in Ausbildung gern und mit Freude weiter.

Für seine kulturellen Verdienste wurde René Müller 2009 von der Stadt Wetzikon mit dem Prix Chapeau geehrt. Er verstarb am 26. April 2019 in seinem 89. Lebensjahr nach längerer Krankheit, gegen die er sich tapfer gewehrt hatte. (Hans Trachsler)