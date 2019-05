Kurzgymnasium: Erfolgsquote gesunken

Dieses Jahr haben im Kanton Zürich 2118 Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeprüfung ans Langgymnasium und 1386 ans Kurzgymnasium bestanden. Am Langgymnasium ist der Anteil der Schüler, die die Probezeit bestanden haben, leicht gesunken (von 89,1 auf 88,2%) und am Kurzgymnasium leicht gestiegen (von 82 auf 82,5%).

Die Zahlen aus Wetzikon und Uster

An der Kantonsschule Uster haben im aktuellen Schuljahr 88 Schüler die Probezeit am Langgymnasium bestanden. Die Erfolgsquote ist damit von 90,8 Prozent leicht gesunken und liegt bei 88,9 Prozent. Am Kurzgymnasium waren es 42 Schüler (72,4%). Vor einem Jahr lag die Erfolgsquote bei 78,4 Prozent.

157 Schüler haben die Probezeit am Langgymnasium der Kantonsschule Zürcher Oberland bestanden. Die Erfolgsquote in Wetzikon liegt damit bei 90,8 Prozent, um 4,7 Prozent höher als noch im Schuljahr 2017/2018. Am Kurzgymnasium waren es 102 Schüler (von 88,2 auf 85,7%).



Die Prüfungserfolgsquote pro Bezirk über alle Stufen



Bezirk Hinwil: 400 geprüft, 167 aufgenommen. Erfolgsquote: 42%



Bezirk Pfäffikon: 288 geprüft, 113 aufgenommen. Erfolgsquote: 39%



Bezirk Uster: 689 geprüft, 319 aufgenommen. Erfolgsquote: 46%



Insgesamt traten 1377 Schüler aus der Region zur Aufnahmeprüfung an.