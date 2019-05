Grosse Solidarität mit kleinem Fin

Nicht zuletzt hätten sie viele Nachrichten von Privatpersonen erhalten, aber auch von einigen Unternehmern, die im Namen ihrer Firma Geld spenden wollten. Einer unter ihnen ist Heinz Rüegg, Inhaber des Veloladens HRF-Bike in Wald. Schon in den vergangenen Jahren sammelte er an der Frühlingsausstellung in seinem Geschäft jeweils Geld für einen guten Zweck. «Diesmal machte mich Fins Grossvater, der bei uns Kunde ist, auf das Projekt aufmerksam», so Rüegg. Einmal mehr bot Rüegg seinen Kunden an der Frühlingsausstellung also kostenlose Würste und Getränke an, stellte eine Kasse für freiwillige Beiträge auf und legte Flyer zum Projekt auf. «Einer hat gleich eine Hunderternote ins Kässeli geworfen», sagt er. Fast 2200 Franken seien an jenem Tag für Fin zusammengekommen, man habe sich sehr darüber gefreut.



Spender sind noch unbekannt



Wer sonst noch gespendet hat, wissen Tanja und Simon Grossenbacher noch nicht. Wie geplant läuft die Online-Sammelaktion noch bis Ende Juni, und eine Liste mit den Namen der Spender bekommen die beiden erst dann: in 52 Tagen. «Das ist im Moment ein bisschen schwierig», sagt Grossenbacher. «Es könnte sein, dass ich jeden Tag Leuten begegne, die etwas einbezahlt haben und sich vielleicht fragen, warum ich mich nicht bei ihnen bedanke.»



Seinem kleinen Sohn geht es im Moment recht gut, auch wenn er wieder grosse Mühe beim Essen hat. «Manchmal weiss er nicht, wie er schlucken soll. Eine Zeitlang wollte er nicht mal mehr den Mund aufmachen», sagt Grossenbacher. Immer neue Tricks auszuprobieren, zehre ein bisschen an den Nerven. Abgesehen davon mache Fin aber wieder grosse Fortschritte. «Er ist recht fit, hat viel Kraft und eine gute Spannung im Körper», sagt der Vater. Nächste Woche stehe der zweite Besuch der israelischen Therapeutin an. «Wir glauben fest daran, dass diese Therapie Fin auf dem Weg in die Selbständigkeit unterstützt.»

Spenden können Interessierte über www.tu-hier-gutes.ch oder per Banküberweisung auf ein Spendenkonto mit dem Vermerk «FIN»: Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Hinwil, Postfach 331, Rüti. Kontoverbindung: IBAN CH78 0685 0170 6989 6189 1, Postkonto: 30-38225-3