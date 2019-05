Bubiker Frauenchor feiert Mega-Jubiläum

Was Gasser und ihre Sängerinnen besonders schätzen, ist die Herausforderung. In der Regel hat der Frauenchor im Jahr zwei grosse Auftritte, einen im Frühling und einen im Herbst. «Da fordern wir uns, wir haben Ansprüche an uns», sagt Gasser.

Beim letzten Herbstkonzert etwa hätten sie drei- bis achtstimmige Lieder gesungen. «Das war irrsinnig», schwärmt die Präsidentin. Vor zwei Jahren traten die Bubikerinnen gar an einem Chorfestival in Barcelona auf. Ein für die «Töchter» aus der Gründungszeit wohl unvorstellbares Ereignis (siehe Box).

Am 11. Mai 2004 schrieb der «Zürcher Oberländer» zum 125-Jahr-Jubiläum des Chors: «Um den Kontakt unter den Mitsängerinnen zu pflegen, wurden fast jährlich Reisen unternommen. Im Jahre 1897 unternahm der Töchterchor eine Reise nach Thusis. Die Reiseberichterstatterin schrieb: «Das Dampfross führte uns dem Walensee entlang. Die Fahrt war sehr schön, aber auch gefährlich, denn an vielen Stellen fuhr die Bahn auf den kahlen Felsen, und senkrecht unter uns rauschte der Rhein.» Das zeigt auch, dass man dazumal noch nicht so weit gereist war. Anfänglich musste man, der Bahnanschlüsse wegen, zu Fuss nach Rapperswil marschieren, und erst von dort konnte die Reise angetreten werden.»

Trotz eigenen Ansprüchen komme aber das Gesellige nicht zu kurz. «Auch diesen Aspekt schätzen wir», sagt Gasser. Dabei kann sie bei ihren Sängerinnen auf eine breite Basis zählen. Die 33 Mitglieder sind zwischen Mitte 20 und Mitte 70. Eine Sängerin ist gar seit über 50 Jahren dabei.