Zell, Schlatt und Turbenthal stimmen über Erwachsenenschutz ab

Die «Vergessene»: So könnte man wohl die Abstimmung über die Statutenänderung des Zweckverbands Erwachsenenschutz Winterthur-Land (ZV ESWL) betiteln, welche am 19. Mai in den 18 Trägergemeinden rund um die Stadt Winterthur an die Urne kommt - so auch in Zell, Schlatt und Turbenthal.

Das neue Gemeindegesetz lässt grüssen