Turbenthaler Kinder machen Zirkus

Diese Woche machen die Schülerinnen und Schüler der Unterstufe Breiti und der Heilpädagogischen Schule zusammen Zirkus. Am Montag 6. Mai reisten die Artistinnen und Artisten des Circolino Pipistrello mit ihren bunten Wagen an, das grosse Zelt wurde mit vielen helfenden Händen aufgebaut und eingerichtet. Die Fotos zeigen die Kinder und Jugendlichen bei den ersten Proben am Dienstag. Die Freude war überall spürbar. Am Samstag 11. Mai soll alles bereit sein für die grosse Galavorstellung der Schulkinder mit ihren Familien. (Kaspar Schüpbach/tth)