Schwerer Verkehrsunfall beim Bahnhof Saland

Am Mittwochmorgen ist es beim Bahnhof Saland zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Allem Anschein nach fuhr ein schwarzes Auto in die Mauer des Coiffeurgeschäfts gleich bei der Bahnschranke. Die Vorderseite des Autos war sehr stark eingedrückt. Nebst der Kantonspolizei, dem Notfalldienst und der Feuerwehr war auch die Rega mit einem Hubschrauber vor Ort. Der Verkehr musste kurzzeitig einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.