Mehr gemeinnützige Wohnungen für Uster

Die gemeinnützige Baugenossenschaft Frohheim (BGF) will ihre Siedlung im Wageren-Quartier, die 1945 erbaut wurde, durch Neubauten ersetzen.Gleichzeitig ist das Pflegezentrum Im Grund auf der anderen Seite der Wagerenstrasse nicht hindernisfrei und sanierungsbedürftig. Zudem besteht in Uster ein Bedarf nach einfachen und kostengünstigen Kleinwohnungen für betagte Menschen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Diese drei Sachverhalte sind Grund für das Zusammengehen der Stadt Uster mit der Genossenschaft. Gemeinsam haben diese ein Nutzungskonzept für das Gebiet ausgearbeitet, das laut Stadt Uster der «Strategie Uster 2030» entspreche: Darin ist unter anderem vorgesehen, vielfältige Wohnangebote und gemeinnützigen Wohnungsbau zu fördern.

Generationenübergreifende Siedlung

«Das Nutzungskonzept sieht vor, dass auf dem Areal der Baugenossenschaft Frohheim eine genera­tionen­übergreifende Siedlung entsteht, die speziell auch betagten Menschen preisgünstigen Wohnraum bietet», schreibt die Stadt. Zudem sollen auf dem Areal der Heime Uster Erweiterungen des Angebots geprüft werden, dies jedoch ohne eine Erhöhung der Bettenzahl. Zum Beispiel könnte es dereinst mehr Einbettzimmer geben.

Das Nutzungskonzept sieht laut Stadt zudem einen öffentlichen Platz sowie öffentliche und halböffentliche Nutzungen vor, die die beiden Entwicklungsgebiete entlang der Wagerenstrasse verbinden.

Drei Planungsteams

Im Mai werden drei Planungsteams mit einer Testplanung beauftragt. Sie sollen das Nutzungs­konzept räumlich konkretisieren und das Spektrum der Nutzungsarten aufzeigen. Die Ergebnisse der Testplanung werden laut Stadt Uster Ende Jahr vorliegen und als Basis für das weitere Vorgehen dienen.

Die Kosten für die Phase der Testplanung werden hälftig die Stadt Uster und die Baugenossenschaft Frohheim tragen.