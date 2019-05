Kanton setzt Gestaltungsplan für Zoo-Seilbahn fest

Die Zoo-Seilbahn soll den Zoo Zürich per ÖV von einer neuen Seite her erschliessen: Neu soll es eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof Stettbach und dem Zoo geben. Die Planung und der Bau des Projekts erfolgen nach eidgenössischer Seilbahngesetzgebung im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens. Der nun von der Baudirektion festgesetzte kantonale Gestaltungsplan schaffe die planerische Grundlage für das Projekt, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Die öffentliche Auflage des Gestaltungsplans wurde letzten Sommer durchgeführt. Insgesamt gingen die Stellungnahmen der beiden Standortgemeinden Zürich und Dübendorf sowie acht Einwendungen ein. Der Zoo Zürich habe anschliessend den Gestaltungsplan aufgrund der Einwendungen überarbeitet, so der Kanton.

Zoo zufrieden, Dübendorf wohl nicht

Der Zoo Zürich zeigt sich zufrieden über die Festsetzung des Gestaltungsplans. Sie sei «ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, eine neue ÖV-Verbindung zum Zoo Zürich zu realisieren», schreibt der Zoo, ebenfalls in einer Medienmitteilung. Man sehe sich darin bestätigt, «den eingeschlagenen Weg ‹mit voller Fahrt voraus› weiterzugehen».

Den Dübendorfer Stadtrat dürfte der Entscheid der Baudirektion weniger freuen. Er hatte bereits letztes Jahr angekündigt, die Seilbahn-Pläne mit allen Mitteln zu bekämpfen. Besonders stark kritisierte der Stadtrat damals das Verkehrskonzept für den Raum Stettbach. Die vorgeschlagenen Massnahmen zur Regelung der Erschliessung und Parkierung des Privatverkehrs seien unklar und ungenügend und blieben damit ein untauglicher Versuch, ein durch die Seilbahn neu entstehendes Verkehrsproblem im Raum Stettbach zu lösen.

Nicht alle Einwände berücksichtigt

Vor der jetzigen Festsetzung wurden offensichtlich nicht alle Einwände der Stadt Dübendorf berücksichtigt. Aus den Unterlagen, die nun öffentlich aufgelegt werden (siehe Box), geht hervor, dass es im Januar zu einer Einigungsverhandlung zwischen der Baudirektion, Dübendorf und Zürich gekommen war.

Bei dieser Gelegenheit machten der Dübendorfer Stadtpräsident André Ingold (SVP) und Hochbauvorstand Dominic Müller (CVP) ihre Bedenken in Sachen Verkehrsregime noch einmal deutlich. Müller legte damals laut Protokoll Wert auf die Feststellung, «dass es sich bei den von der Stadt Dübendorf kritisierten Punkten nach wie vor um fundamentale Differenzen handelt».



Neutrales Gutachten erstellt

Der Gestaltungsplan regelt im Wesentlichen die Linienführung, die Lage der Berg- und Talstationen sowie die Standorte der elf Masten. Zudem wurde von einem unabhängigen Verkehrsplaner ein Verkehrsgutachten erstellt. Damit komme die Zoo Seilbahn AG der Forderung des Verwaltungsgerichts nach, das den 2011 festgesetzten Gestaltungsplan zurückgewiesen und dabei Ergänzungen und Präzisierungen im Bereich der Verkehrserschliessung sowie der landschaftlichen Einordnung verlangt hatte, schreibt die kantonale Baudirektion.

Das Verkehrsgutachten bestätige, dass die direkte Verbindung zwischen dem ÖV-Knotenpunkt Stettbach und dem Zoo «einen Umsteigeeffekt von privaten auf öffentliche Verkehrsmittel bewirkt». Die Stadt Dübendorf glaubte bereits letzten Sommer nicht wirklich an diesen prognostizierten Effekt. Mit der geplanten Seilbahn würden vor allem die Interessen des Zoos bedient, so der Stadtrat.

Der Gestaltungsplan liegt ab dem 10. Mai zusammen mit dem Bericht zu den Einwendungen und dem Umweltverträglichkeitsbericht während 30 Tagen öffentlich auf. Innert dieser Frist kann Rekurs beim Baurekursgericht eingereicht werden.

Der Gestaltungsplan sowie der Bericht zu den Einwendungen sind verfügbar unter: http://oerebdocs.zh.ch/getDoc?docid=9293