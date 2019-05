In Wolfhausen brennt ein Feuer im Wald und niemand ist da

Am Mittwochmittag entdeckt eine Leserreporterin auf ihrem Spaziergang mit ihrem Hund ein Feuer im Strangenholz bei Wolfhausen. «Da lodert ein Feuer und niemand ist in der Nähe, um es zu überwachen – das ist unglaublich», erzählt sie «Züriost» am Telefon. Deswegen habe sie die Polizei verständigt.