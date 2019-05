Ihre Verpackungsprofis: flexibel und professionell

4 Fragen an Eduard Fuchs, Betriebsleiter Pack+



Was zeichnet Pack+ aus?

Unsere langjährige Erfahrung, aber auch unsere hohe Flexibilität. Wir können sehr schnell und individuell auf Kundenwünsche eingehen und sind immer offen und motiviert für neue Herausforderungen.



Wie stellen Sie eine durchweg hohe Qualität sicher?

Mit einer guten Planung, klaren Arbeitsprozessen und mehreren fest integrierten Qualitätskontrollen – von der Überprüfung einzelner Handgriffe bis zur professionellen Endkontrolle.



Was war der bislang grösste Auftrag, den Pack+ ausgeführt hat?

Im vergangenen Jahr haben wir im Auftrag einer Hörgeräte-Firma eine Million Einzelteile verschweisst. Aktuell sind wir damit beschäftigt, insgesamt 400'000 Schrauben und Dübel zusammenzustecken und anschliessend zu verpacken. Zudem tragen wir mehrmals jährlich die Abstimmungsunterlagen für verschiedene Gemeinden zusammen. Grossaufträge wie diese sind für unser Team äusserst spannend.



Neben Pack+ führt Noveos weitere interessante Betriebe. Gibt es Synergien, von denen auch Kunden profitieren?

Auf jeden Fall. So können wir beispielsweise vielfältige Verpackungslösungen für edle Produkte anbieten – nicht nur aus Papier, sondern auch aus Textilien oder Holz. Diese werden individuell nach Kundenwunsch entwickelt und von Spezialisten gefertigt.