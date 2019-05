Gewinner der Baumpflanzaktion stehen fest

Baum als Schattenspender

Auch Agrarbiologin Elsa Ferstl sitzt in der Jury. Für sie ist wichtig, dass die Bäume an Orten zu stehen kommen, die bereits jetzt sehr naturnah bepflanzt werden. «Ich vergebe keine Punkte, wenn ich sehe, dass alles geschniegelt ist und kein Gänseblümchen mehr blühen darf», erklärt Ferstl. Die Vermutung liegt für die Agrarbiologin nahe, dass an solchen Orten Herbizide und Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, was sie den Bäumen nicht zumuten möchte.

Ein Baum soll auch einen praktischen Zweck erfüllen, das ist sowohl für Ferstl wie auch für Kohlas klar. So liessen sie bei ihrer Bewertung auch einfliessen, ob der Baum als Schattenspender bei einer Sitzbank, einem Schulhaus oder einem Kindergarten dienen kann. Neben den beiden Vertretern des Garten-Centers Meier bewerteten noch drei ­weitere Experten die Lieblingsplätze: Dominik Waser, der sich mit seinem Verein Grassrooted gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt, Kurt Hüppin, der den Naturschutzverein Rüti präsidiert, sowie Elsbeth Meier-Albrecht, die sich als Vertreterin der Familie Meier und Gartengeniesserin der Herausforderung als Jurymitglied stellte.