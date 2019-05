Eine Eiche zum 800. Geburtstag

Am 6. Mai 1219 wurde die Gemeinde Seegräben, damals unter dem Namen Segrebre erstmals urkundlich erwähnt. In jenem Jahr vermachte ein Lütold V. von Regensberg dem Kloster Rüti die Kirche im Dorf, die gut 400 Jahre später im Rahmen der Reformation von Zürich übernommen wurde.

Diese erste urkundliche Erwähnung dient den Seegräbnern zu verschiedenen Festivitäten, die in einem zweitägigen Fest Ende August bis Anfang September gipfeln werden. Zu diesem Zweck haben Organisatoren des Fests gar einen Verein gegründet. Dieser hat bereits zum Jahrestag eine kleine Auftaktfeier organisiert.

Zwei Jubiläen

Dies mit einer Baumpflanzung, die sozusagen aus einem synergetischen Jubiläum entstand. Denn nicht nur die Gemeinde selber jubiliert, sondern auch der Verband WaldZürich, der heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert und all seinen Mitgliedern eine kleine Eiche schenkt. Diese Schenkung erschien, so schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung, den Organisatoren des Fests ein passender symbolischer akt für beide Jubiläen zu sein.

Die Verantwortlichen pflanzten den Baum am Sonntag nahe des Feuerwehrlokals ein. Hernach pries der Jubiläumsverein seine Festivitäten im Spätsommer an - und Peter Niederhäuser, der aktuell die Ortschronik neu erarbeitet, bot einen ersten Einblick in das Werk, das anlässlich des angekündigten Festes veröffentlicht werden soll.