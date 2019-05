Dübendorfer Stadtrat will gegen Zoo-Seilbahn Rekurs einlegen

Die Zoo-Seilbahn soll den Zoo Zürich per ÖV von einer weiteren Seite her erschliessen: Neu soll es in luftiger Höhe von bis zu 70 Metern eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof Stettbach und dem Zoo geben. Sie soll dereinst pro Stunde bis zu 1800 Personen befördern.

Die Planung und der Bau des Projekts erfolgen nach eidgenössischer Seilbahngesetzgebung im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens. Nun hat die Baudirektion den kantonalen Gestaltungsplan festgesetzt und schafft damit die planerische Grundlage für das Projekt.