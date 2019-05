Bilder zeigen, weshalb der Ju-Air die Zulassung entzogen wurde

Bilder zeigen erstmals, wie die Totalsanierung an den verbleibenden Ju-52-Flugzeugen ausgeführt wurde. «Schweiz Aktuell» hat in der gestrigen Ausgabe über den Entzug der Zulassung für den Unterhalt und die Gründe dafür berichtet. Im Beitrag sind Bilder zu sehen, die zeigen, dass die Flugzeuge für die Arbeiten behelfsmässig auf aufgetürmten Holzpaletten aufgebockt sind. «Wer schon mal in einem Hangar gewesen ist weiss, dass eine professionelle Wartung anders aussieht», sagt ein Sprecher im Film.

«Es reicht schon ein einziges Level 1 Finding, um die Zertifizierung eines Unterhaltbetriebs zu entziehen» Urs Holderegger, Leiter Kommunikation Bazl

Auch Urs Holderegger, Leiter Kommunikation beim Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl), kommt zu Wort. Er sagte vor der Kamera, dass man bei mehreren Kontrollen und Audits gleich mehrere sogenannte «Level 1 Findings», also «Verstösse der höchsten Stufe», gefunden habe. Das führe dazu, dass man bei einem zertifizierten Betrieb dieses Zertifikat entziehen müsse. «Es reicht schon ein einziges Level 1 Finding, um die Zertifizierung eines Unterhaltbetriebs zu entziehen», so Holderegger.

Auf die Bilder mit den improvisierten Stützen für Flugzeugrumpf ging Holderegger jedoch nicht ein. Er führte dennoch den vorgefundenen Verstoss der Stufe 1 aus: «Wenn sie bei einem Unterhaltsbetrieb einen Werkzeugkoffer finden, bei dem Werkzeug fehlt, dann ist das ein Level 1 Finding. Denn etwa ein Schraubenschlüssel kann in einem Flügel liegengeblieben sein und beim Start verrutschen und so ein Steuerruder blockieren, was zu einem Absturz führen kann.» Solche Fälle habe es in der Vergangenheit schon gegeben, so Holderegger weiter.