Mehr Manpower für die Schulpflege Hinwil

Die Anforderungen an ein Schulpflegemitglied sind in den letzten Jahren anspruchsvoller und komplexer geworden. In diesem Punkt ist sich die Hinwiler Schulpflege einig. Nun sieht sich das siebenköpfige Gremium um Präsidentin Monika Gnepf (FDP) zum Handeln gezwungen.

So plant die Hinwiler Schulpflege auf das Schuljahr 2020/21, eine Stelle «Leiter/in Bildung» zu schaffen. Werde dieses Vorhaben genehmigt, sei ein Jahr später vorgesehen, die aktuell sieben Schulpflegemitglieder auf fünf Personen zu reduzieren. In der Schulanlage Meiliwiese hat die Schulpflege kürzlich über diesen Antrag informiert. Das Interesse der Bevölkerung blieb allerdings aus.

Aktuell zu hohe Belastung

Die Schaffung der neuen Vollzeitstelle sei wichtig, betonte Schulpflegepräsidentin Gnepf. Dafür gebe es mehrere Gründe: Zum einen sei die Belastung und inhaltliche Herausforderung für die Schulpflege und das Präsidium derzeit sehr hoch. «Die betrieblichen Aufgaben sind kontinuierlich komplexer geworden», so Gnepf.

Das sei etwa auf kantonale Reformen wie den Lehrplan 21 zurückzuführen. Jedoch sei auch die Trennung zwischen politischen und betrieblichen Aufgaben aktuell ungenügend. Weil bald einige Veränderungen wegen Pensionierung von langjährigen Stelleninhabern anstehen, ist der Zeitpunkt für die Einführung der neuen Funktion laut Gnepf gerade richtig.