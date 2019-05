«Man kann nicht immer der Unterhalter sein»

Sie sind ein ungleiches Bruderpaar: Chris, der Ältere, mit Brille, der Extrovertierte. Und Mike, graumeliert und mit jungenhaftem Lachen, eher der Ruhige. Wie unterschiedlich die beiden Hittnauer Musikkünstler sind, zeigt sich besonders in den letzten Minuten vor dem Auftritt: «Ich bin der Nervöse, manchmal würde ich am liebsten im Kreis gehen», sagt Chris Keller. Nicht so sein Bruder. «Er zieht sich vor Show gerne zurück.