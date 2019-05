Der Schreibstar wird gruselig

«Wenn du dich mal einsam fühlst, dann schaue einen Horrorfilm. Du wirst dich schon bald nicht mehr allein fühlen.» Es war unter anderem dieses Zitat, das Projektleiterin Susanna Limata zum diesjährigen Schreibstar-Motto «Horror» inspirierte. Von wem es stammt, wisse sie nicht mehr. Sie sagt jedoch: «Wer Horror mag, fühlt sich angesprochen, gruselige Geschichten wecken aber auch bei den anderen Emotionen.»

«Nach kurzer Zeit habe ich angefangen, hinter jeder knarrenden Tür eine Horrorgestalt zu vermuten» Projektleiterin Susanna Limata

Sie selbst hat kürzlich, von ihren Kindern angeregt, begonnen, die Netflix-Serie «Versace» zu schauen. In der Geschichte geht es um einen Serienmörder. Nach kurzer Zeit habe sie angefangen, hinter jeder knarrenden Tür eine Horrorgestalt zu vermuten.

Rekord von letztem Jahr macht Mut

Zudem könne das Thema völlig individuell interpretiert werden. «Jeder hat seinen ganz persönlichen Horror», so Limata. Nachdem im letzten Jahr mit 347 eingesandten Geschichten ein neuer Rekord erreicht wurde, hofft die Projektleiterin auch dieses Mal auf rege Teilnahme.

Der Schreibstar ist in zwei Alterskategorien aufgeteilt: Youngsters bis 16 Jahre und Erwachsene ab 16 Jahre. Limata hofft, dass die Zürcher Oberland Medien AG mit dem «Horror»-Thema vermehrt junge Autorinnen und Autoren zum Schreiben bewegen kann. Erfahrungsgemäss machten jeweils mehr Erwachsene als Jugendliche bei dem Wettbewerb mit.

«Horror führt zu einem Adrenalinschub. Doch solche Filme kann man ja vom sicheren und bequemen Sofaplatz aus geniessen» Projektleiterin Susanna Limata

«Horror» scheint momentan viele Leute anzuziehen, so Limata. «Wahrscheinlich, weil es einen Adrenalinkick gibt, den man vom sicheren und bequemen Sofaplatz aus geniessen kann.»

Die Wettbewerbsbedingungen

In der persönlichen Auslegung des Themas «Horror» sind dem Verfasser keine Grenzen gesetzt. Die gibt es nur bei der Länge: Bis zu 5000 Zeichen lang inklusive Leerzeichen darf die Geschichte sein. Auch dieses Jahr werden alle Geschichten von einer kompetenten Jury bewertet.

Beim Final am 12. Dezember im Stadthofsaal Uster kürt das Publikum per SMS-Voting aus den drei besten Geschichten der Youngsters sowie aus den fünf besten Texte der Erwachsenen die beiden Schreibstars 2019. Allen acht Finalisten winken Barpreise im Gesamtwert von 3800 Franken. Die besten 50 Geschichten erscheinen wieder in einem Buch, das allen Teilnehmenden am Final-Event kostenlos abgegeben wird.

Machen Sie mit! Schicken Sie uns Ihre Horrorgeschichte mit Altersangabe und vollständiger Adresse des/der Schreibenden bis 9. September an schreibstar@zol.ch.

