Querschnittsgelähmter Wetziker legt 390 Meter zu Fuss zurück

Former F1 pilot and Catcher Car driver David Coulthard of Great Britain poses for a photograph during the sixth edition of the Wings for Life World Run in Zug, Switzerland on May 5, 2019. // Dean Treml for Wings for Life World Run // AP-1Z8ABRJFH2512 // U

Holte Mzee ein: Ex-Forme-1-Fahrer David Coulthard holte in einem «Catcher Car» ein.

Dean Treml