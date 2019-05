Noch trotzen die Ustermer Flarzhäuser der Klimadebatte

Flarzhäuser sind ehemalige Bauernhäuser oder Scheunen, die zu Wohnungen umgebaut wurden. Gleich sechs von ihnen stehen an prominenter Lage an der Florastrasse in Uster neben dem Stadthaus, eingebettet zwischen Bauten aus dem 20. und dem 21. Jahrhundert.

«Die niedrige Raumhöhe drückt aufs Gemüt.» Gabriel Gallati, Flarzhausbesitzer Uster